CARRO DE PASSEIO PEGA FOGO NA AVENIDA TANCREDO NEVES EM ARACAJU

06/03/20 - 10:29:39

Um carro de passeio ficou parcialmente destruído após pegar fogo na manhã desta sexta-feira (06) na avenida Tancredo Neves.

Equipes do Corpo de Bombeiros e agentes de trânsito da Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) foram acionados e foram para local.

As informações são de que o condutor utilizou um extintor do próprio veículo e de outro carro que o ajudou, mas não foi suficiente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros combateu as chamas.

Ninguém se feriu sendo registrado apenas danos materiais.

Foto SMTT