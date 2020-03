Como disse ao senhor, não tenha medo, escreve Rogério Pereira

06/03/20 - 08:30:09

Palhaços são eleitos, corruptos tem apoio do governo, pessoas sem nenhuma condição política e totalmente desconhecedores das causas públicas são representantes de gente, ladrões são taxados de heróis e bandidos enriquecem seus filhos e familiares às custas do dinheiro público que deveria ser investido em escolas, saúde, segurança e bem estar social (a verdadeira bolsa família em São Cristóvão ). Precisamos de uma reforma política profunda e urgente… Não precisamos de paliativos e maquiagens do governo para enganar a população. Todos que me conhecem sabem que gosto de politica, no entanto, agora tenho que me manifestar. Sou pai de uma linda filha e um lindo filho, Luna e Gabriel e tenho uma esposa maravilhosa, Renata. Sou filho de um artesão e uma empregada domestica, meu pai e minha mãe, um grande exemplo pra mim, me ensinou a dividir, amar o proximo, ser honesto, tenho irmãos no Rio, Sergipe e até na Espanha, tenho um sogro e uma sogra que são os mesmo que um pai e mãe pra mim, tenho os melhores amigos que pude ter e sou grato a Deus pelo que tenho e o que nao tenho, sempre agradeço.

Não posso admitir que lhes roube o direito de viver uma vida melhor com direito a todas as riquezas desta nossa tão maravilhosa terra chamada de Brasil – sim, eu estou gritando! Não sou nenhum famoso , este meu grito é um grito por socorro a nossa gente…

Sim, escrevo o meu protesto, a minha repugnância, o meu desabafo… O desabafo de um cidadão que cansou desse sistema corrupto que nos rouba o direito a vivermos uma vida de fato melhor.

Por Rogério Pereira, pré Candidato a vereador pelo Cidadania em São Cristóvão

