DECLARAÇÕES DO VEREADOR MANOEL MARCOS PROVOCA RESPOSTA DURA DO PSDB

06/03/20 - 16:24:09

O PSDB emitiu uma nota na tarde desta sexta-feira (06) dizendo que lamenta as declarações do vereador Manoel Marcos.

A nota, responde de forma dura as declarações do vereador e diz que “o parlamentar faz lembrar aquela frase popular: “está cuspindo no prato que comeu”, diz a nota.

Veja a nota na íntegra

O Diretório Estadual do PSDB lamenta a declaração do vereador Manuel Marcos (PSDB) de que o partido está desorganizado. O parlamentar faz lembrar aquela frase popular: “está cuspindo no prato que comeu”. Além de não ser elegante, não condiz com a história do vereador. Vale até lembrar que Manuel Marcos foi presidente do Diretório Municipal, eleito em Convenção, de outubro de 2017 até novembro de 2018. Talvez ele tenha dado essas declarações por não estar frequentando o partido, além de jamais ter consultado o PSDB sobre nenhuma decisão legislativa.