Defesa Civil de Aracaju emite alerta de chuva para as próximas 24 horas na capital

06/03/20 - 15:45:53

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Defesa Civil Municipal, enviou um alerta, na tarde desta sexta-feira (06), para informar à população sobre a possibilidade de chuva moderada nas próximas 24 horas.

Ao todo, mais de 32 mil pessoas cadastradas receberam o SMS. O órgão municipal está em alerta constante, inclusive com o Plano de Contingência em vigor para atender a toda população da capital em casos de emergência.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é que ocorra uma chuva entre 20 e 30 milímetros, possivelmente mais concentrada na zona Sul de Aracaju. No entanto, além do monitoramento ininterrupto, os demais órgãos da Prefeitura têm intensificado, no decorrer desta semana, a manutenção do sistema de drenagem para que a cidade possa responder da melhor maneira possível durante esse fenômeno da natureza.

A população pode entrar em contato com a Defesa Civil, em casos de emergência, através do número 199.

Foto ilustração