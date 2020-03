Defesa Civil e Crea firmam parceria para promover fiscalização conjunta de obras

A parceria visa à elaboração de um Termo de Cooperação Técnica garantir segurança à sociedade de modo que os serviços de manutenção e projetos sejam realizados por profissionais dos dois órgãos

O Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil participou, na manhã desta quinta-feira(05), na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE), de reunião com o presidente da instituição com o intuito de firmar um Termo de Cooperação Técnica para promover fiscalização conjunta de obras e públicas e privadas em todo o estado de Sergipe.

O diretor da Defesa Civil Estadual, coronel Alexandre José Oliveira, disse que a intenção é de ampliar o trabalho já feito com o município de Aracaju. “Ampliar essas ações é nossa vontade, pois avaliamos que essa parceria já rende bons frutos, tanto para sociedade, como para os órgãos. Os laudos ganham maior legitimidade dos resultados para eventuais situações que precisem de uma avaliação com maior complexidade na área de engenharia, geologia e até aquelas que possam causar algum tipo de insegurança, portanto a necessidade de profissionais tanto do Crea quanto da Defesa Civil, para maior segurança nas resoluções de eventuais problemas que possam vir a acontecer”, pontua.

Já o presidente do Crea-SE, Arício Resende Silva, destacou que o propósito é garantir à sociedade, segurança, de modo que os serviços de manutenção e projetos sejam realizados por profissionais conjuntamente e habilitados. “Nós já temos essa parceria com a Defesa Civil Municipal e ficamos muito agradecidos e entendemos o interesse do Governo em ampliar essa parceria para todo o Estado. Isso, além de ser benéfico para o Núcleo Técnico de Defesa Civil de ambos os órgãos, é benéfico ainda mais para população, pois com essas ações conjuntas, podemos fortalecer as avaliações técnicas, pois estaremos falando a mesma linguagem”, disse.

Esse acordo vai ser formalizado com a elaboração de um Termo de Cooperação Técnica pelo setor jurídico de ambos os órgãos e, quando estiver concluído, será assinado.

