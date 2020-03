Dr. MANUEL MARCOS DIZ QUE “O PARTIDO ESTÁ DESORGANIZADO E DESESTRUTURADO”

06/03/20 - 08:06:48

Na tarde desta quinta-feira (05), durante a realização do programa Inove Notícias com apresentação do radialista Elder Santos, na rádio Cultura 670 AM, o vereador Manuel Marcos (PSDB) manifestou o seu descontentamento com a forma que vem sendo conduzida a sigla partidária. “O partido está desorganizado e desestruturado”, frisou o vereador.

Segundo o parlamentar, único representante da agremiação na Câmara de Vereadores da capital, nunca fui convidado para participar de reunião para discutir os rumos a serem tomados.

Na oportunidade, vereador revelou o recebimento de inúmeros convites para mudança de partido. Dentre estes: PSD, PDT, PP e Republicano.

O parlamentar está no terceiro mandato, já tendo sido vereador por duas vezes em sua terra natal (Santo Amaro das Brotas). Recentemente, teve nome ventilado para vir a disputar o cargo de prefeito na cidade de Nossa Senhora da Glória.

“Sou pré-candidato a reeleição”, concluiu!

Por Elder Santos