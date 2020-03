Em reunião no CRA-SE, Centro de Excelência planeja ações para o 1º semestre

Com intuito de aprofundar conhecimento e contribuir para a qualificação profissional do administrador, o Conselho Regional de Administração (CRA-SE), seccional Sergipe, viabilizou a criação do Centro de Excelência, divididos em três Grupos de Excelência, no ano de 2019. Na manhã desta quinta-feira, 5, a coordenação geral do centro e as coordenações dos grupos estiveram reunidos, na sede do Conselho, para realizar o início o planejamento de atuação 2020.1, com prazo de conclusão até final de março.

Durante o encontro, mais um grupo foi incluso no sistema ficando divididos em: Administração de Condomínio; Governança Corporativa e Inovação; Gestão Pública; e Liderança e Coaching. Estiveram presentes na reunião o presidente do CRA-SE, Sidney Vasconcelos, que é também membro do grupo de excelência em Gestão Pública; o vice-presidente do conselho, idealizador e fundador do centro e grupos de excelência em Sergipe, Jorge Cabral; o diretor Administrativo e Financeiro do CRA-SE, Flávio Henrique Barros Andrade, também coordenador geral do centro de excelência; membro do grupo de Administração de Condomínio, Marcelo de Carvalho Lucas; e o integrante do grupo Governança Corporativa, Adgenison Santana do Nascimento.

De acordo com o coordenador do centro de excelência, o administrador Flávio Andrade, o intuito do encontro foi realizar o planejamento das ações dos grupos e também a inclusão de mais uma área de atuação, além de ajustar o calendário de eventos para o ano 2020. “Na próxima Plenária do CRA-SE será apresentado pata avaliação e aprovação o novo grupo e os representantes”.

Fonte e foto assessoria