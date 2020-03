EX-PRESIDIÁRIO MORRE APÓS TROCA DE TIROS COM POLICIAIS CIVIS EM SIRIRI

06/03/20 - 07:27:33

Ele era investigado pela prática de roubos em Gracho Cardoso, Dores, Siriri, Maruim e Rosário do Catete

A Polícia Civil de Siriri localizou nesta quinta-feira (05) José Egmar dos Santos, egresso do sistema prisional. O suspeito possuía mandado de prisão por homicídio em Siriri e latrocínio em Rosário do Catete. Ele também era procurado pela polícia em Carmópolis, para onde levava carros roubados. Com as investigações, a Polícia Civil de Siriri teve o apoio da equipe local da PM e de investigadores da cidade de Maruim.

Segundo a delegada Nayanna Batalha, a equipe policial recebeu informações de que o suspeito se encontrava escondido na residência de um amigo em Siriri. Ao chegarem no local para realizar o cumprimento do mandado de prisão, José reagiu e efetuou disparos contra a equipe com um revólver calibre 38. Na troca de tiros, ele foi atingido e levado, ainda com vida, ao hospital de Dores, mas o quadro evoluiu a óbito.

Ele era egresso do sistema prisional por roubo e respondia também por homicídio. Só no último final de semana, foram quatro roubos praticados na região de Siriri.

