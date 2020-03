EXTRA! PT RECUSA FILIAÇÃO DE SUKITA E LANÇARÁ CANDIDATO PRÓPRIO EM CAPELA

06/03/20 - 18:08:51

Da redação do Faxaju

O Partido dos Trabalhadores recusou, nesta sexta-feira (06), a filiação do ex-prefeito Manuel Messias Sukita na legenda. Ele havia escolhido o partido para disputar a Prefeitura de Capela, mas o diretório municipal se colocou contra a entrada dele na legenda.

Segundo informação de Capela, o ex-prefeito Sukita teve uma conversa com o presidente do partido, deputado federal João Daniel, quando ouviu dele que a maioria dos membros do PT no município não queria que ele integrasse a sigla, para disputar ou não o mandato.

João Daniel teria dito que tinha respeito pelo ex-prefeito Manoel Messias Sukita, mas que o partido não poderia deixar de acatar uma decisão do Diretório Municipal, que poderá lançar candidatura a prefeito de Capela nas próximas eleições de outubro.

O Partido dos Trabalhadores já estaria discutindo um nome para lança a pré-candidatura à Prefeitura de Capela, que seja ligado à área de Educação. Já apareceu o nome do vereador Toni (PT) que se dispõe a disputar o mandato, com o apoio do diretório municipal da cidade e da direção estadual do partido.

A informação é que Manoel Messias Sukita vai escolher um outro partido para disputar a Prefeitura, e que pode ser o PDS. Acontece que a legenda é conduzida em Capela pelo deputado estadual Jeferson Andrade e tem ligações com o ex-prefeito Ezequiel Leite (PL), inclusive podendo indicar nome para chapa majoritária à Prefeitura de Capela.

Já o deputado federal Luis Mitidieri (PSD), que sem esteve ao lado de Sukita, manterá a mesma posição para o próximo pleito e apaoiará sua provável candidatura a prefeito daquela cidade.