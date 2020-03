FEMINICÍDIO E CRIANÇAS VITIMA DO CRIME É TEMA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA

O Feminicídio é um grave problema no país, que registra uma das maiores taxas desse crime no mundo. A temática, que foi amplamente discutida em debate, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) teve um o foco especial: as consequências que esse crime trás para a vida das crianças. A Audiência Pública foi de autoria da vereadora Emília Corrêa (Patriota).

Segundo a vereadora, o tema, que por si só já merece ser discutido em exaustão, por conta do crescente índice, ter esse foco para as crianças que ficam órfãs é de suma importância. “O feminicídio é extremamente grave, mas ele deixa uma sequela ainda pior: porque além da perda, do direito que a mulher tem da sua integridade física, da sua vida que é o seu maior bem jurídico, quando acontece um feminicídio, na maioria das vezes, crianças ficam órfãs. E esse será no nosso foco hoje. Sobre esse efeito na família”, pontuou.

Para Dra. Lilian Carvalho, promotora da Infância e Adolescente, que esteve presente na Audiência, não se pode discutir nenhum tipo de violência doméstica, sem analisar o contexto familiar. “O tema é bastante pertinente e interessante, pois não podemos discutir nenhum tipo de violência, principalmente a doméstica, sem analisar o contexto familiar. Esse, aliás, é um dos casos mais comuns na promotoria e a gente percebe o quanto esse sofrimento trás consequências para uma vida inteira”, afirmou.

