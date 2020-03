LAÉRCIO SOLICITA AO MS APARELHO PARA EXAMES CARDIOLÓGICOS EM BEBÊS

A frequência de má-formação congênita é grande entre bebês (1 em cada 100 nascidos vivos). Cerca de 20% destes necessitam de intervenção ainda no período neonatal. O teste do coraçãozinho indica a suspeita de cardiopatia, mas o ecocardiograma permite a verificação da doença e seu tratamento. A maternidade do Hospital Santa Isabel realiza uma média de 900 partos por mês, mas o aparelho de ultrassonografia com capacidade de realização de ecocardiograma em recém-nascidos e crianças está quebrado.

Por esse motivo, o deputado federal solicitou nesta quinta, 5, ao Ministério da Saúde um novo aparelho, em reunião com o chefe de gabinete do ministro Mandeta, Gustavo Machado Pires. “Esse aparelho custa R$ 170 mil e é fundamental para salvar a vida dessas crianças”, afirmou o parlamentar, informando que quando ficou sabendo da necessidade, já havia passado o prazo de indicação de emendas.

Em seguida, Laércio procurou a Abramed (Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica), que informou ao parlamentar que a instituição tem alguns equipamentos recondicionados. “Vamos verificar se tem esse tipo de aparelho”, informou o representante, acrescentando que o deputado está fazendo o caminho certo batendo em algumas portas para conseguir.

A demanda foi da Cardiologista pediátrica Maria Amélia Fontes de Faria Russo, que atua também na maternidade Santa Izabel. “Esse aparelho é fundamental. Sem ele, temos a dificuldade de avaliar um recém-nascido com suspeita de cardiopatia e não ter condições de concluir o diagnóstico e com isso não darmos a oportunidade de um procedimento cirúrgico no melhor momento”, explicou.

