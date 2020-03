LAGARTO PERDE PARA O VITÓRIA DA BAHIA E ESTÁ ELIMINADO DA DOBA DO BRASIL

06/03/20 - 05:49:03

A equipe do Lagarto foi até o estádio Manoel Barradas, em Salvador para enfrentar o tradicional time do Vitória. O confronto foi válido pela segunda fase da Copa do Brasil de 2020. Com a bola rolando os donos da casa começaram pressionando e logo aos cinco minutos o atleta Vico apareceu sozinho na área e mandou para o fundo das redes. Com gol no início o jogo ficou bastante favorável ao Vitória.

Na etapa inicial ainda deu tempo do atacante Léo Ceará ampliar o placar para o Vitória. Quando já se encaminhava para o fim do primeiro tempo, o meia Edílson do Lagarto aproveitou uma bola rebatida na área e chutou para o gol. No segundo tempo, o Lagarto voltou melhor e até criou boas oportunidades, mas não conseguiu empatar a partida.

Aos 31, foi o Vitória que ampliou a vantagem. O atleta Vico novamente marcou para os donos da casa. Final: Vitória 3×1 Lagarto.

Com o resultado a equipe do Lagarto está eliminada da Copa do Brasil. O Vitória segue na competição e na terceira fase vai enfrentar o Ceará. A Federação Sergipana de Futebol (FSF) informa que o presidente da entidade, Milton Dantas esteve acompanhando a delegação do Lagarto no estádio Manoel Barradas, em Salvador.

FSF

Foto: Max Haack/Ag. Haack/ Bahia Notícias