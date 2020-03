Alerta: maré alta pode provocar alagamentos nos próximos

06/03/20 - 05:28:53

Entre os dias 8 e 12 de março, está prevista uma maré alta na capital sergipana. Para conscientizar a população que se encontra em regiões suscetíveis a alagamento, em decorrência do fenômeno, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), realizou panfletagem, nesta quinta-feira,5, em residências e pontos comerciais localizados próximo ao canal da avenida Anísio Azevedo, no bairro Treze de Julho.

De acordo com o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fenando Almeida, esse é um trabalho que já foi realizado em outros períodos, como março e setembro de 2019. “Alertamos a população para que possa se precaver, especialmente nessas localidades onde há refluxo das águas e maior impacto provocado pela maré. Dessa maneira, buscamos reforçar cuidados que possam contribuir com a redução de transtornos, informando, inclusive, os dias e horários em que a maré estará elevada”, esclareceu.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, pontua as ferramentas que integram essa ação. “Isso está sendo feito por meio de carro de som, panfletagem, cartazes, principalmente em estabelecimentos comerciais, para que o público flutuante também tenham conhecimento, não só os proprietários”, explica.

Além dessas estratégias, o secretário Luís Fernando, ressaltou que, com a aproximação do evento, será enviado um SMS para os celulares cadastrados no serviço de alerta 40199. “Determinei que sejam emitidos, diariamente, dois alertas para informar o horário da maré cheia. Essas mensagens são mais uma forma de reforçar as informações pertinentes à população, para ampliar o estado de atenção”, disse Luís Fernando.

Para Lázaro Santos, encarregado interino de um prédio da região, a ação é benéfica não só para os moradores da área, como também para qualquer pessoa que transite pelo local diariamente. “É importante a divulgação e a conscientização do pessoal também, para evitar essas rotas nos dias em que forem avisados”, afirma o funcionário, que ressaltou ter escutado as informações através do carro de som, antes de receber a visita da equipe.

O proprietário de um estabelecimento comercial localizado próximo ao canal, Milton Vasconcelos Andrade, também aprova a ação. “É um trabalho muito bom e importante da nossa Prefeitura, que vai trazer um benefício muito grande para a população. A melhor coisa que tem é o trabalho preventivo. Todo mundo sabe que nossa cidade está abaixo do nível do mar, mas a Prefeitura está fazendo a parte dela”, comemora o empresário.

Já Viviane Souza Santos, recepcionista de outro estabelecimento comercial da área, considera a antecipação sobre esse tipo de evento fundamental para que a população possa se preparar. “Eu acho que esse serviço ajuda bastante a informar, tanto para nós que temos estabelecimentos como para os clientes aqui da região. Eu acho importante ser avisado com antecedência”, declara a recepcionista.

Ações integradas

O secretário Luís Fernando destaca que os órgãos da Prefeitura de Aracaju atuam de maneira integrada para minimizar os impactos da maré. “É uma articulação da Prefeitura, através do trabalho da Emurb, com o apoio da Emsurb, que promovem a desobstrução do sistema de drenagem através da limpeza das bocas de lobo e bueiros”, pontuou, se referindo às ações que integram a força-tarefa nas regiões mais críticas, com histórico de alagamentos.

“As medidas não vão impedir a volta da maré, que é um fenômeno natural e histórico, em razão das características geográficas da região, mas vão facilitar o escoamento da água, tão logo essas marés venham a baixar”, explicou o secretário.

Com a parceria da Secretaria de Comunicação, foi viabilizada a veiculação de mensagem por carro de som.

Maré alta

A previsão é que a tábua de maré para a próxima semana, entre os dias 8 e 12, de domingo a quinta-feira, alcance de 2.2 até 2.4 metros de altura. No domingo, 8, o nível poderá ser observado por volta das 3h da madrugada e 15h30; já na segunda-feira, 9, e na terça-feira, 10, o nível mais elevado da maré ocorre entre às 4h e 4h30, assim como no final da tarde, por volta das 16h30.

Justamente nos dias 9 e 10, a maré deve atingir seu nível mais alto, chegando a 2.4m, sendo que na quarta-feira isso ocorrerá por volta das 5h20 e das 17h40. Na quinta-feira, dia 12, a maré começa a baixar, mas ainda demanda atenção.

Informações da AAN

Foto: Reprodução/TV Sergipe