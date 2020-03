‘Parasita’ ganha sessão especial no Shopping Jardins em Aracaju

06/03/20 - 06:45:20

Vencedor do Oscar 2020 de Melhor Filme é a atração do próximo CineMaterna em Aracaju (SE)

Na quarta-feira, 11 de fevereiro, o Shopping Jardins brinda o público com mais uma edição do CineMaterna na capital sergipana. Às 14h10, o filme ‘Parasita’ será exibido no Cinemark, em uma sala especialmente preparada para acolher as famílias com bebês de até 1 ano e meio de idade. Os ingressos estão à venda na bilheteria do cinema pelos valores de R$ 27 (inteira) e R$ 13,50 (meia) e no site cinemark.com.br. As 10 primeiras mamães que chegarem à sessão acompanhadas de seu nenê têm acesso gratuito.

Presente em 58 cidades brasileiras, o CineMaterna acontece desde maio de 2018 em Aracaju, único município sergipano contemplado com o projeto. Esta é uma exclusividade oferecida, mensalmente, pelo Shopping Jardins às famílias de Sergipe e visitantes.

A iniciativa oferece um programa de lazer para as mães se divertirem em um cenário perfeito para relaxar e retomar a vida social junto ao mais novo membro da família. Pais e demais acompanhantes também estão convidados a curtir. Os filmes são de temática adulta e após a sessão, o público é convidado a participar de um bate-papo descontraído sobre assuntos que envolvem a maternidade.

Nas sessões, tudo é preparado especialmente para que adultos e bebês sintam-se confortáveis durante a exibição do filme. A sala é levemente iluminada, com som e ar condicionado suaves, e dispõe de trocador abastecido com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, que podem ser usados gratuitamente. As mães contam também com um tapete emborrachado para os bebês que já andam ou engatinham e um ‘estacionamento’ improvisado para os carrinhos de nenê.

‘Parasita’

O grande vencedor do Oscar 2020, que arrebatou quatro estatuetas (filme, diretor, roteiro original e filme estrangeiro), retrata a história de uma família, com todos os membros desempregados, que encontra uma oportunidade para ascender socialmente. Vivendo em um porão sujo e apertado, Ki-taek começa a dar aulas de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro a todos. Classificação indicativa: 16 anos.

CineMaterna

O quê? Exibição do filme ‘Parasita’ em sessão especial para mães acompanhadas de bebês com até 1 ano e meio de idade. Pais e demais acompanhantes também estão convidados a participar.

Quando? 11 de março (quarta-feira) às 14h10.

Onde? Cinemark do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? R$ 27 (inteira) R$ 13,50 (meia). Cortesia para as 10 primeiras mamães.

Mais informações? cinematerna.org.br

Em anexo, seguem imagens do filme ‘Parasita’.

Foto: Divulgação

Assessoria de imprensa

Lotti+Caldas Comunicação