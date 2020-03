Partido de fantasmas

06/03/20 - 07:56:56

Engana-se quem pensa que usar mortos para influenciar nas eleições é coisa do século passado, quando os “coronéis” dos grotões nordestinos recorriam aos títulos dos eleitores falecidos para fraudar o resultado das eleições. Desesperados para conseguir o número de assinaturas suficientes para registrar o partido Aliança pelo Brasil, alguns bolsonaristas estão recorrendo até a quem já morreu. A Justiça Eleitoral jura ter encontrado várias fichas de filiações à embrionária legenda assinadas por defuntos. A continuar assim, qualquer hora dessas, assistiremos romarias de aliados do presidente Jair Bolsonaro rumo aos cemitérios na tentativa de, assim como teria feito Jesus Cristo com o morto Lázaro, ressuscitar defuntos em número suficiente para garantir o registro do natimorto Aliança pelo Brasil. Misericórdia!

Saudade do plenário

E a conselheira Susana Azevedo não esquece do tempo em que era parlamentar. Ontem, na sessão do Tribunal de Contas de Sergipe, a moça fez um empolgado discurso em defesa do bom uso dos recursos públicos pelos prefeitos sergipanos. Parecia até que estava com saudade da tribuna da Assembleia Legislativa, onde permaneceu por cinco mandatos consecutivos, sem contar os dois como vereadora de Aracaju. Recordar é viver!

“Teje preso”

Por se recusar a deixar a sala de testemunhas do fórum, durante uma audiência de instrução, o presidente da Câmara de Lagarto, Eduardo Maratá (PR), recebeu voz de prisão. Acusado de crime de desobediência, o parlamentar foi levado à delegacia, onde assinou um termo circunstanciado, sendo liberado em seguida. Tão logo se viu novamente em liberdade, Eduardo prestou queixa contra o sargento que o prendeu e vai denunciá-lo por abuso de autoridade ao comando da Polícia Militar. Crendeuspai!

Na periferia

O pré-candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macedo (PT), visitou a ocupação Valdice Teles, na localidade Ponta da Asa, bairro Santa Maria. As mais de 300 famílias alí instaladas, lutam contra uma reintegração de posse determinada pela Justiça. O petista disse aos deserdados pela sorte que um dos seus desafios é estudar um plano de ação para enfrentar o déficit habitacional de Aracaju. Marminino!

Pau no lombo

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) não perde uma chance de descer a madeira no lombo prefeito Edvaldo Nogueira (futuro PDT). Pré-candidato à Prefeitura da capital, o garoto jura que a capacidade de mentir do gestor “beira a psicopatia”. Cruzes! “Edvaldo aposta em obras eleitoreiras para garantir sua reeleição”, discursa Valadares, que até agora não apresentou qualquer proposta para resolver o problema dos alagamentos, tão criticado por ele. Só Jesus na causa!

Prato vazio

O senador Rogério Carvalho (PT) acionou o Tribunal de Contas da União para saber os motivos pelos quais o governo Bolsonaro destinou apenas 3% dos novos benefícios do Bolsa Família para o Nordeste. “Vamos lutar para garantir comida na mesa do povo mais pobre”, discursa o petista. Moderado, o senador governista Alessandro Vieira (Cidadania) preferiu pedir informações ao Ministério da Cidadania sobre a fila de espera no programa Bolsa Família em Sergipe, visando “propor as melhores soluções para contensão do quadro”. Ah, bom!

Banco dos réus

E quem sentará no banco dos réus, este mês, será o prefeito de Ilha das Flores, Christiano Cavalcante (PSC). No próximo dia 18, o Tribunal Regional Eleitoral julgará os embargos impetrados pelo indigitado, que teve o mandato cassado sob a acusação de abuso do poder econômico. Caso o juiz-relator José Edivaldo Santos não acate os argumentos da defesa e seja seguido pela maioria do Pleno, Christiano permanecerá inelegível por oito anos. O castigo também valeria para a vice-prefeita Eleni Ferreira Lisboa (PSC). Aff Maria!

Intriga da oposição

O prefeito Edvaldo Nogueira (futuro PDT) discorda dos que afirmam que ele não reajustou a passagem dos ônibus da Grande Aracaju por ser este um ano eleitoral: “Essa não é a primeira vez que decido pelo reajuste zero na tarifa”, frisa o gestor. Nogueira lembra que em 2012 também negou o pedido de aumento feito pelas empresas de transporte coletivo, “e naquele ano eu não era candidato a nada”. Então, tá!

Pela hora da morte

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) sentiu no bolso a carestia dos preços praticados pelo Detran de Sergipe. O homem pagou exagerados R$ 190 pela 2ª via de sua carteira de habilitação. Ele se queixa ter gastado essa dinheirama apenas pela impressão de um papel. Para provar que o Detran cobra os olhos da cara, Passos usa como exemplo a cédula de identidade civil: “Para tirar a 2ª via do RG, precisamos ser atendidos fisicamente e refazer o recolhimento da digital, mas só pagamos R$ 9”. Deputado, será que o papel usado pelo Detran é folheado a ouro? Desconjuro!

Choro de novata

Pré-candidata a prefeita de Aracaju, a delegada de polícia Danielle Garcia (Cidadania) tem se queixado dos ataques adversários. Lembra ter deixado a tranquilidade do cargo federal que ocupava em Brasília para disputar as eleições e “agora venho para cá receber críticas”. Neófita em política, a moça sente-se incomodada com o que chama de jogo sujo. Alguém precisa preparar o espírito da delegada para o que vem por vir durante a campanha, antes que ela desista no primeiro pega pra capar e volte para o bem bom de Brasília. Homem, vôte!

Papa título

De um bebinho numa birosca de Aracaju: “Vou esconder meu título de eleitor antes que o Flamengo pense que também está em jogo e queira ganha-lo”. Se oriente, inchadinho!

