PMA vai realizar Passeio Ciclístico em comemoração ao aniversário da cidade

06/03/20 - 05:59:58

O tradicional Passeio Ciclístico ‘Aniversário da Cidade’ vai ser realizado, neste ano, no próximo dia 15. O evento, que integra a programação do Aniversário de 165 de Aracaju lançada na quarta-feira (4) pelo prefeito Edvaldo Nogueira, acontece a partir das 7h, com ponto inicial na Colina do Santo Antônio.

A atividade, que além de celebrar o aniversário da cidade incentiva o uso da bicicleta como um meio de transporte, é coordenada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e vai ser desenvolvida em um trajeto de 10,8km.

A largada está prevista para as 8h e o percurso inclui as avenidas João Ribeiro, Simeão Sobral, Otoniel Dória, Rio Branco, praças Fausto Cardoso e Olímpio Campos, ruas Santa Luzia e Duque de Caxias e avenidas Augusto Maynard e Beira Mar, com encerramento na área interna do Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), onde será feito o sorteio de várias bicicletas para os participantes.

“A Prefeitura realiza o tradicional passeio ciclístico para a população também aproveitar de uma maneira especial o aniversário da cidade. E é uma ótima oportunidade para adultos, crianças, idosos e toda a família se reunir em um pedal seguro e divertido e quem sabe ainda ganhar uma bicicleta no sorteio. Por isso, levem a famosa magrela e vamos celebrar juntos os 165 anos de Aracaju”, convida o superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles.

O gestor da SMTT reforça ainda que o passeio também é uma maneira de incentivar esse modal na capital e está alinhada aos demais investimentos estratégicos feitos desde 2017. “A gestão tem investido na reforma das ciclovias de Aracaju e também na construção de novas, pois entende a importância de outros modais, como a bicicleta, para a mobilidade. Com passeio, além de comemorar o aniversário da cidade, incentivamos o uso da bicicleta”, afirma.

Inscrição

A inscrição para o evento será realizada no dia do passeio, na concentração. Para receber a camisa e o adesivo que garante a participação no sorteio das bicicletas, o ciclista deve colaborar com 1 kg de alimento não perecível, que será doado para uma instituição beneficente sem fins lucrativos.

Trânsito

Nenhuma via será totalmente fechada. Os agentes da SMTT acompanharão todo o percurso do passeio e farão interrupções no trânsito apenas para a passagem segura dos ciclistas.

Parcerias

O Passeio Ciclístico ‘Aniversário da Cidade’ é realizado pela Prefeitura de Aracaju, em parceria com Energisa, Banese Card, Construtora Líder, Pisolar, Aracaju Park Shopping, Construtora Celi, Shopping Jardins, Riomar Shopping, RR Bike, Unimed e Maravilha Motos.

Fonte e foto AAN