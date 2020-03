Posse do novo procurador-geral do MP de Contas será na próxima segunda-feira

06/03/20 - 15:27:04

Na próxima segunda-feira, 9, às 9h30min, será realizada a posse festiva do procurador Luis Alberto Meneses no cargo de procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC). A solenidade ocorrerá no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE).

O novo procurador-geral está à frente do parquet de Contas desde o último dia 27 de fevereiro, quando foi oficialmente empossado no Pleno do TCE. Ele sucede o procurador João Augusto Bandeira de Mello, que esteve no cargo por dois mandatos consecutivos, nos últimos quatro anos.

“Continuarei contribuindo com o controle externo, fortalecendo cada vez mais o Ministério Público de Contas como instituição”, destaca Luis Alberto Meneses, que ingressou no MPC como subprocurador, no dia 11 de dezembro de 2003, após aprovação em concurso público.

De acordo com o presidente do TCE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, o MP de Contas seguirá em boas mãos e desenvolvendo sua função jurisdicional de controle externo do Estado.

Deixa o cargo o Dr. Bandeira, que prestou relevantes serviços e engrandeceu muito o Ministério Público de Contas e passa a exercê-lo o procurador Luis Alberto, que também possui uma qualificação técnica destacada, conhece muito bem os temas comuns a esta Casa e certamente fará um grande trabalho”, ressalta o conselheiro.

Currículo

Graduado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), Luis Alberto Meneses já exerceu o cargo efetivo de técnico de controle externo no TCE/SE, foi auditor fiscal da previdência social no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e subprocurador do Ministério Público Especial junto ao TCE/SE, desde 11 de dezembro de 2003. No dia 19 de fevereiro de 2015 foi empossado procurador do MP de Contas.

Por DICOM/TCE