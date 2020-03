Senador Alessandro Vieira é vitima de ataque de hacker

06/03/20 - 12:13:34

O senador Alessandro Vieira (Cidadani/SE) emitiu uma nota na manhã desta sexta-feira (06) informando que foi vitima de ataque de hacker no noite desta quinta-feira (05).

Na nota, o senador informa que sua linha telefônica foi sequestrada pelos hackers e que o caso já foi comunicado à polícia federal.

Veja o que diz a nota do senador

O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, um dos líderes do grupo Muda Senado, informa que foi vítima de um ataque hacker ontem à noite, com o sequestro da sua linha telefônica pessoal e da respectiva conta de WhatsApp. Este fato ocorreu por volta das 22h e já é objeto de investigação pela Polícia Federal.