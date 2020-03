Senhor dos Passos: entrega dos ex-votos faz parte das celebrações da Romaria

06/03/20 - 09:27:03

A entrega de ex-votos durante os dias da Romaria de Nosso Senhor dos Passos já virou uma marca registrada da fé cristã dos sergipanos que comparecem a celebração cultural/religiosa. Confeccionados a partir de argila, madeira, pinturas, desenhos ou cera, o ex-voto tem um simbolismo especial para quem teve uma graça alcançada e podem ser encontradas em diversos formatos.

Muitas dessas peças representam o corpo humano (braços, cabeça, pernas, mão, dentre outras), dadas como forma de agradecimento por uma graça alcançada. Todos os anos, por exemplo, centenas de pessoas pagam suas promessas durante a Romaria de Nosso Senhor dos Passos e pelas ruas, nas procissões, é comum encontrar fiéis portando uma peça representativa do corpo humano.

Durante a Romaria, todos esses objetos são levados até o Museu de ex-votos, local fundado no dia primeiro de janeiro de 1990, na Igreja da Ordem Terceira Carmelita (Igreja do Carmo Menor). Além das réplicas em madeira e gesso das partes que representam o corpo humano, o acervo do museu é composto também por fotografias e outros objetos levados pelos penitentes. O espaço já se tornou uma espécie de santuário sagrado, representando a crença de que Jesus deu a cura almejada.

“São peças voltadas para um compromisso de receber a graça. Elas são diversas, algumas até curiosas, como pessoas que aprenderam a ler, gente que aprendeu a tocar violão e deixou o violão no espaço, mas a maioria são representações das partes do corpo que retratam a cura de doenças. É um espaço que abriga o cotidiano da fé de um povo, não só de São Cristóvão, mas de todo o Sergipe”, explicou o historiador Adailton Andrade.

Confira a programação completa da Romaria de Nosso Senhor dos Passos

Sexta-feira 06/03

Caminhada do Senhor dos Passos, saindo às 22h da Igreja São Judas Tadeu, bairro América, com destino à Igreja Senhor dos Passos (São Cristóvão).

Sábado 07/03

Missas:

16h – Gruta Nossa Senhora de Lourdes

17h – Igreja do Carmo Maior.

17h – Igreja Matriz (acolhida aos Romeiros).

19h – Campal na Praça do Carmo, logo após Procissão de Penitência.

Domingo 08/03

Durante todo o dia Confissões no Convento do Carmo.

Missas:

06h – Igreja Matriz.

07h – Igreja do Carmo Maior.

07h30 – Igreja Matriz.

08h – Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

08h30 – Igreja Matriz / Igreja do Carmo Maior.

09h – Capela São João Batista (prox. à imagem do Senhor dos Passos do Alto da Bela Vista).

09h – Igreja do Orfanato / Alto do Cristo.

09h30 – Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

10h – Igreja Matriz (missa Solene) / Igreja do Carmo Maior.

10h30 – Igreja do Amparo.

11h30 – Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

12h – Igreja Matriz / Igreja do Carmo.

14h – Igreja Matriz.

Procissão do encontro

16h – Saída da imagem de Senhor dos Passos da igreja Matriz, e da imagem de Nossa Senhora das Dores da Igreja Senhor dos Passos (Carmo Menor).

Obs: As imagens seguem em procissão para a Praça São Francisco, onde acontecerá o Sermão do Encontro. Logo em seguida a procissão seguirá pelas ruas: Ivo do Prado, Praça da Matriz, Tobias Barreto, João Bebe-Água, Professor Leão Magno, Messias Prado, Praça Senhor dos Passos (ao término da Procissão, Missa Campal na Praça do Carmo).

Pontos para visitação: Cristo Redentor e imagem de Senhor dos Passos do Alto da Bela Vista.

Ponto de Apoio: Casa do Romeiro – Salão Sagrada Família (Frades Carmelitas).

Serviço de som e informação: Fundação de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fundact), localizada na Praça da Matriz

Da assessoria

Foto: Dani Santos