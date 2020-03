SUSPEITO DE PRATICAR FEMINICÍDIO SE ENTREGA À POLÍCIA NESTA SEXTA-FEIRA

06/03/20 - 13:54:08

Um homem suspeito de matar a ex- companheira, de 27 anos, a facadas, no dia 18 de fevereiro, no município de Brejo Grande se entregou à polícia nesta sexta-feira (06).

As informações passadas pela Secretaria de Segurança Púbica de Sergipe (SSP/SE), são de que o homem se apresentou após uma negociação da defesa com a Coordenadoria da Polícia Civil no Interior (Copci);

Ainda de acordo com a SSP, ele permaneceu calado durante todo o depoimento. O homem será indiciado pelo crime de feminicídio e colocado à disposição da Justiça.