Campanha Nacional de Vacinação Contra Sarampo encerra na próxima semana

07/03/20 - 07:02:00

A Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo, com foco na população com faixa etária de 5 a 19 anos, foi iniciada no dia 10 de fevereiro e encerrará na próxima sexta-feira, 13. O objetivo da Campanha é intensificar a vacinação Tríplice Viral, responsável por prevenir Sarampo, Rubéola e Caxumba, doenças graves e de fácil contágio.

A vacina Tríplice Viral, composta por duas doses, está disponível cotidianamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Durante a Campanha, está sendo realizado um reforço, por faixa etária, com o intuito de estimular a população ir às UBS, verificar e atualizar os seus cartões de vacinação. As pessoas que ainda não tomaram as duas doses da vacina, é necessário tomar a primeira e, com 30 dias, a segunda. Caso conste no cartão a primeira dose, basta tomar somente uma.

A gerente de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sândala Teles, destaca a importância da vacinação e faz um alerta para população. ” A Campanha é necessária para intensificar a vacinação. Temos o objetivo de imunizar a nossa população e preveni-la não só contra o Sarampo, mas também contra a Rubéola e Caxumba. Para isso é necessário que as pessoas procurem as UBS e certifiquem-se do uso da vacina. Desde já ressalto que a vacina está disponível diariamente”, enfatiza Sândala Teles.

Fonte e foto SES