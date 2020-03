Abertas as inscrições para credenciamento de profissionais para Carretas de Saúde

07/03/20 - 07:10:51

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), informa que continua aberto o edital de credenciamento público para a contratação de profissionais autônomos para a prestação de serviços durante as ações das Carretas Itinerantes de Saúde da Mulher e do Homem. As diárias das especialidades médicas do edital 01/2019 tiveram os valores atualizados e os profissionais receberão por hora trabalhada.

Para cadastro e outras informações, basta acessar no site da Funesa a página Editais de Credenciamento. As especialidades para médicos são: Cardiologia, Clínica Geral, Urologia, Ginecologia, Mastologia e Radiologia – além de enfermeiro (a), técnico(a) em enfermagem, técnico(a) em laboratório, técnico(a) em radiologia e digitador (a) de laudo.

As carretas têm por objetivo ofertar serviços de saúde especializada aos municípios, com foco assistencial. A população poderá fazer consultas e exames para a prevenção e diagnóstico precoce de patologias, a exemplo do câncer, de forma que possibilite um tratamento eficaz, além de doenças cardiológicas e urológicas no homem, assistência de baixa e média complexidade.

De acordo com a diretora geral da Funesa, Lavínia Aragão, os valores foram atualizados para estimular os profissionais a se inscreverem. Até então, 1 médico cardiologista, 4 médicos generalistas, 1 médico ginecologista, 318 enfermeiros, 71 técnicos de enfermagem, 6 técnicos de laboratório e 22 técnicos de radiologia e 1 digitador de laudo foram credenciados.

“O governo não tem medido esforços para fortalecer o projeto das Carretas Itinerantes. Desde março de 2019, estamos com o edital de credenciamento de profissionais aberto, buscando fazer um banco de currículos de profissionais para atuar nas carretas. De modo geral, temos um quantitativo significativo de pessoas credenciadas em outras categorias, a dificuldade maior tem sido na categoria médica. Um das medidas encontradas foi além de possibilitar o credenciamento de pessoa física, também aceitar as cooperativas médicas”, explica Lavínia.

Ela ainda reforça que as Carretas estão prontas e funcionando, mas que há necessidade de um quantitativo maior de médicos. “Mesmo com essa dificuldade que estamos encontrando, a carreta tem atuado no interior do Estado, mediante parceria com os municípios. Quando eles solicitam, a SES disponibiliza as carretas com todos os insumos e materiais, enquanto eles colocam à disposição seus profissionais médicos para atuar. Mesmo quando a carreta não está nos municípios, é importante destacar que, o trabalho continua sendo prestado à população, já que fica no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), minimizando as filas, qualificando o atendimento e apoiando o Centro”, finaliza a diretora geral da Funesa.