ALBERTO ALMEIDA É REELEITO PRESIDENTE DO SETRANSP PARA O BIÊNIO 2020/2022

07/03/20 - 06:48:47

O Sindicato da Empresas de Transporte de Passageiros (Setransp) realizou dia 13 de fevereiro deste ano, a eleição para o biênio de 2020-2022, e reelegeu o presidente José João Alberto Almeida, dando continuidade à gestão que tem contribuído com o desenvolvimento do setor de transporte de Aracaju e região Metropolitana.

Seguindo para o quarto mandato, Alberto Almeida assumiu o primeiro biênio em 29 de maio de 2014, permanecendo até o ano de 2016. Empenhado com as questões relacionadas ao transporte público e a mobilidade urbana da capital, ele foi reeleito para o segundo e terceiros mandatos consecutivos: de 2016 até 2018, e 2018 até 2020. A partir de agora, ele segue no comando do sindicato até o ano de 2022.

Formado em Direito, Administração de Empresas e Gestão Empresarial, Alberto Almeida tem sua trajetória profissional voltada ao setor de transporte de passageiros. Seu vasto currículo com experiência em diversos Estados brasileiros, revela o seu empenho e comprometimento com tudo que exerce, sempre buscando novos conhecimentos para a área de mobilidade urbana.

