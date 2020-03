Homem é contido após ameaçar familiares com um facão no município de Laranjeiras

07/03/20 - 09:41:38

A polícia foi acionada na tarde desta sexta-feira (06) para atender uma caso onde um homem armado com um facão, estaria ameaçando familiares e tirar a própria vida,

O fato foi registrado no município de Laranjeiras e as informações são de que o homem, com possíveis transtornos mentais, teria se apoderado de do facão e feitos ameaças.

A polícia, juntamente com uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) trabalharam juntos no intuito de acalmar e desarmar o rapaz que apresentava problemas psicológicos e tem à frente o capitão Silvestre e em seguida assumiu a negociação o gerenciador de crises da Polícia Militar, major Marco Carvalho, porém o homem liberou os familiares, mas se manteve irredutível.

As negociações prosseguiram até por volta das 3 horas deste sábado (07) quando policiais do COE foram obrigados a invadir a residência utilizando bombas de efeito moral e assim conseguiram conter o rapaz.

Ele foi imobilizado e levado para um hospital psiquiátrico.

Com informações e foto do radialista Sandoval Noticias