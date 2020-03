Prefeitura de Aracaju divulga lista provisória do PSS da Saúde

07/03/20 - 08:35:42

A Prefeitura de Aracaju dá prosseguimento ao cronograma do Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Saúde, nesta sexta-feira, 6, com a publicação da lista provisória do resultado do certame para o preenchimento de vagas, no Diário Oficial do Município e no site institucional da administração municipal.

De acordo com a secretária da Saúde, Waneska Barboza, o esforço coletivo de toda a Secretaria faz com que haja transparência em todas as etapas do Processo. “Após análise documental realizada pela comissão responsável pela execução do certame, os candidatos considerados aptos, prosseguirão concorrendo às vagas oferecidas e ao cadastro reserva”, destacou.

Ainda segundo Waneska, a data para interposição do recurso será na próxima terça e quarta-feira, dias 10 e 11. “Os candidatos que tiverem interesse, devem comparecer ao auditório da SMS, que fica na rua Nely Correia de Andrade, 50, bairro Coroa do Meio, das 8h às 12h e das 13h às 17h”, enfatizou.

Cronograma

De acordo com o cronograma constante no edital de abertura do PSS, depois da fase do recurso, o resultado e convocação dos afrodescendentes para o procedimento de heteroidentificação será publicado na sexta-feira, 13.

A heteroidentificação dos candidatos afrodescedentes, acontecerá do dia 18 ao dia 20 deste mês, e o resultado será divulgado no dia 23, ficando o dia 25 reservado para a interposição de recurso da heteroindetificação.

Por fim, no dia 31 de março, será publicado no Diário Oficial do Município, e no site da Prefeitura de Aracaju, o a lista final dos aprovados.

Para consultar a lista provisória, clique aqui.