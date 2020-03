PREFEITURA DE SANTO AMARO DAS BROTAS ABRE PSS PARA DIVERSAS ÁREAS

07/03/20 - 08:57:15

A Prefeitura municipal de Santo Amaro das Brotas abriu nesta sexta-feira (06) o Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2020. As vagas são para níveis fundamental, médio e superior.

As vagas são para auxiliar de enfermagem (PSF), médico pediatra, médico ginecologista, médico cardiologista, enfermeiro (PSF), médico (PSF), médico clínico geral, psicólogo, assistente social, médico ultrassonagrafista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, odontólogo (PSF), assistente social, assistência social, educador social I, educador social II, oficineiro I, oficineiro II, operador de cadastro, cuidador, visitador supervisor II, assistente social e psicólogo.

As inscrições devem realizadas somente de forma presencial, das 8h às 13h na Casa da Juventude (Antigo Centro Pastoral), que fica na Rua Padre Dantas, 280.

No período de 10 a 13 de março. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição (contida no edital) de acordo com o nível de escolaridade e apresentar a documentação original e cópias.

Documentação:

Documento de identificação com foto;

CPF;

Uma foto 3×4;

Comprovante de quitação do Serviço Militar (apenas para o sexo masculino);

Certidão de quitação eleitoral;

Diploma de Nível Superior, de acordo com a função escolhida;

Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental ou Médio, de acordo com a função escolhida;

Registro de Classe (apenas para os profissionais de nível superior);

Títulos.

Confira informações sobre o edital.