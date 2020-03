PREFEITURA REALIZA LEILÃO DE BENS INSERVÍVEIS NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA, DIA 12

Para vender os materiais e veículos que, após inspeção, foram avaliados como inservíveis, mas que são úteis para comerciantes e cidadãos que possuam interesse no material, a Prefeitura de Aracaju vai realizar, na próxima quinta-feira, dia 12, mais um leilão de bens inservíveis, que podem ser arrematado a preços menores que os praticados no mercado. Com a ação, pretende-se arrecadar, de acordo com a soma dos lances iniciais, R$42,5 mil, que deverão ser investidos em ações desenvolvidas pelo Executivo municipal.

Executado pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), o leilão traz 17 lotes compostos de materiais escolares, hospitalares e de escritórios, utensílios domésticos, equipamentos de informática, áudio e vídeo, além de veículos, como caminhonetas, trator, caminhão, entre outros. A sessão de venda dos bens acontece no próximo dia 12 – quinta-feira -, às 9h30, no auditório do Comfort Hotel Aracaju, localizado na avenida Mário Jorge Menezes Vieira, no bairro Atalaia.

Visitas

O exame dos lotes poderá ser feito nos dias 9, 10 e 11, ou seja, segunda, terça e quarta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h. Os lotes 01 ao 11, estarão disponíveis para visitas no galpão situado na rua Porto da Folha, 487, bairro Suíssa. Os veículos constantes nos lotes 12 ao 15, estarão disponíveis para visitação no pátio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), na rua Acre, s/n, bairro América. E os lotes 16 e 17, na garagem da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), localizada na rua José Olino de Souza, s/n, também no bairro América.

Inscrições

De acordo com o Edital Nº 01/2020, os interessados em participar do leilão, na forma presencial, deverão chegar com uma hora de antecedência para poder fazer o credenciamento no local da sessão, no dia do certame. Já aqueles que preferirem ofertar lances online, o credenciamento já pode ser feito no site www.rjleiloes.com.br.