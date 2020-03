SergipeTec e Sesc discutem possibilidade de parceria para oferta de cursos

07/03/20 - 07:53:48

Analisar alternativas de promover capacitações nas áreas de Tecnologia da Informação, Empreendedorismo, Biotecnologia, Projetos Sociais, Energia e Meio Ambiente. Foi esse o foco da reunião entre os SergipeTec e o Sesc Sergipe, cujo objetivo foi apresentar as ações e projetos de cada frente de atuação do Parque Tecnológico e, a partir disso, verificar formas de unir os potenciais de cada instituição, visando levar cursos para a sociedade.

“Iniciar essa conversa com o Sesc, por meio de Priscila Felizola e de Marcos Barreto, diretora regional e diretor adjunto, é uma foma de ampliarmos o número de tipos de cursos ofertados e a quantidade de pessoas capacitadas, para prepará-las e facilitar sua inserção no mercado de trabalho, ou até mesmo uma possível promoção no trabalho, se for o caso. Tudo isso com a finalidade de desenvolver pessoas, empresas e, claro, nosso Estado”, ressaltou Brenno Barreto, presidente do SergipeTec.

Sobre a participação do Sesc, Priscila, destacou que a instituição é um Centro de Formação Profissional de excelência em todo o país. “Somos uma referência nacional. E, nesse caso de trabalhar em conjunto com o SergipeTe, o ponto em comum é que temos a Tecnologia de Informação como uma das nossas áreas de atuação. Diante disso, a nossa proposta é estudarmos formas de viabilizar parcerias, unindo os potenciais das duas instituições, a fim de preparar o maior números de pessoas para suas atividades profissionais”, concluiu.

Participaram da reunião, o presidente do SergipeTec, Brenno Barreto, o diretor técnico, Diego da Costa, o assessor executivo da diretoria, Edmilson Andrade, o gestor de Projetos Sociais, Vitor Vaz; a diretoria regional do Sesc Sergipe, Priscila Felizola, e o diretor adjunto, Marcos Barreto.

Foto assessoria

Por Flávia Nunes