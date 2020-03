Confirmação do coronavírus em Salvador e Maceió faz com que Aracaju fique em alerta

A confirmação do primeiro caso confirmado do novo coronavirus em Maceió (AL) e dois outros confirmados em Salvador (BA), faz com que Aracaju – localizada entre as duas capitais – tome maior precaução para se precaver caso o coronavirus também se manifeste na cidade e Estado.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) afirmou, na tarde deste domingo (8), que o primeiro caso do novo coronavírus foi confirmado em Alagoas. De acordo com a Sesau, oito casos que estavam sendo investigados em Alagoas foram descartados. Não há mais nenhum caso suspeito.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em Sergipe, já vai distribuir panfletos nos hotéis e agências de turismo, além do aeroporto Santa Maria, em Aracaju, onde tambémserão disponibilizados banners, com informações sobre o coronavírus.