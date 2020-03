Edvaldo fiscaliza etapa final da obra da avenida Euclides Figueiredo

08/03/20 - 08:42:11

O prefeito Edvaldo Nogueira visitou, na manhã deste sábado, 7, a obra de infraestrutura da avenida Euclides Figueiredo, na zona Norte de Aracaju. Já em etapa final, a recuperação da via irá solucionar, de forma definitiva, os alagamentos na região. A obra será inaugurada no próximo dia 4 de abril, dentro da programação do aniversário de 165 anos da capital.

Neste sábado, Edvaldo inspecionou a execução da obra e dialogou com moradores e comerciantes da região. “Vim visitar a obra da avenida Euclides Figueiredo. A gente já pode ver a diferença, a obra adiantou, está tudo certo para inaugurarmos no dia 4 de abril. Esta é uma obra que irá resolver definitivamente um grande problema que já existia há mais de 20 anos, que eram os alagamentos no período chuvoso”, destacou o prefeito.

Edvaldo anunciou que o trecho urbanizado receberá iluminação de LED. “Implantamos novas e grandes galerias da rede de esgoto e drenagem, estamos fazendo o recapeamento, o meio-fio e as calçadas. Além disso, neste trecho, iremos colocar iluminação de LED. Estou feliz em verificar que tudo está caminhando bem. Estamos trabalhando para melhorar a vida das pessoas e para que Aracaju volte a ser a capital da qualidade de vida do país”, declarou.

A obra tem extensão de 1,3 km, entre os bairros Soledade e Dom Luciano. Estão sendo investidos R$7.621.233,93, através de convênio com o Governo Federal. A Prefeitura realizou a implantação de micro e macrodrenagem e a retirada de todo o pavimento antigo para a aplicação de nova camada asfáltica.

Ao mesmo tempo, a gestão municipal realiza uma série de obras nos residenciais do entorno da avenida. É o caso das intervenções urbanísticas nos loteamentos Moema Mary, Jardim Bahia, Rosa do Sul, Guarujá, Santa Catarina e Isabel Martins.

Da assessoria

Foto Ana Licia Menezes