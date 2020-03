Influenciadores digitais confirmam presença na 37ª Corrida Cidade de Aracaju

08/03/20 - 10:04:46

Realizada anualmente pela Prefeitura de Aracaju, no âmbito das celebrações alusivas ao aniversário da cidade, que completa 165 anos de fundação no próximo dia 17, a Corrida Cidade de Aracaju 2020 foi ampliada nesta edição e contará com cinco mil atletas participantes, dentre os quais Karina Teixeira, Mauro Sant’Ana e Sérgio Rocha, influenciadores digitais de renome no circuito nacional de corridas.

Ampliada desde 2017, a partir do Planejamento Estratégico da administração municipal, a Corrida Cidade de Aracaju tem conquistado cada vez mais espaço no calendário de eventos esportivos do país. Assim, a divulgação da experiência desses influenciadores também colabora para o sucesso do evento, que chega à sua 37ª edição e deve atrair novos participantes para a modalidade.

“É uma forma de mostrar as belezas da capital fora dos extremos do estado e colaborar com o fomento esportivo, econômico e cultural dentro de Aracaju” afirma o secretário em exercício da Secretaria Municipal da Juventude e Esporte (Sejesp) – pasta que organiza o evento -, Jorge Araujo Filho.

Mauro Sant’Ana tem 39 anos e iniciou a vida dentro das corridas como forma de superação. Diretamente do Rio de Janeiro, coordenando o perfil @estilocorrida – que tem mais de 60 mil seguidores no Instagram – o atleta reconhece os benefícios da prática esportiva.

Em mais um ano, Mauro elogia a Corrida Cidade de Aracaju em relação ao acolhimento e organização. “Participar dela é uma grande oportunidade de entender a essência da corrida de rua, onde pessoas comuns se unem com o objetivo de realizar sonhos e alcançar seus objetivos. A corrida é única e a expectativa que gira em torno dela é sempre gigante”, declara.

Karina Teixeira guia os relatos de uma atleta paulista no @corredoradavidareal e cumpriu a faixa de 10km no ano passado. Para a edição 2020 da Corrida Cidade de Aracaju, Karina encara os 24km e espera sucesso na trajetória.

“É difícil explicar o clima que o evento e a cidade respiram, mas garanto que é uma das provas com melhor energia que já participei. Sem falar da própria cidade que fiquei apaixonada”, frisa a atleta.

Na contagem regressiva de 15 dias, a Corrida Cidade de Aracaju receberá as personalidades na semana do evento que acontece, este ano, no dia 21 de março. São três opções de trajeto simbólicos (5km, 10km e 24km) para celebrar a mudança de capital sergipana de São Cristóvão para Aracaju.

Foto André Moreira