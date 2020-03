JEFFERSON LIMA PARTICIPA DO ENCONTRO ESTADUAL DAS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS

08/03/20 - 06:02:07

O presidente Municipal do PT e pré-candidato à vereador de Aracaju, Jefferson Lima, juntamente com o pré-candidato à prefeito Márcio Macedo (PT) e o deputado estadual Iran Barbosa (PT), participaram na manhã deste sábado, 7, do Encontro Estadual das Trabalhadoras Domesticas de Sergipe. Na oportunidade Jefferson assinou a Carta Compromisso com o intuito de promover pautas à favor dos direitos da categoria das trabalhadoras domésticas e do sindicato.

De acordo com o petista, o momento foi importante para dialogar com as trabalhadoras na véspera do Dia Internacional da Mulher, 08 de março.

“O trabalho decente é entendido como uma ocupação produtiva e adequadamente remunerada e tem que ser exercida em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna, e condições fundamentais para a superação da pobreza e a redução das desigualdades sociais”, informou Jefferson.

Por Vinícius Andrade, assessoria de Jefferson Lima.