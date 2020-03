MARINHA DO BRASIL ABRE 33 VAGAS PARA OFICIAIS NO CORPO DE SAÚDE

08/03/20 - 06:13:33

Estarão abertas, de 09 a 23/03/20, as inscrições no concurso público para a admissão de médicos, dentistas, enfermeiros e farmacêuticos, no Corpo de Saúde da Marinha. A inscrição é realizada no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, onde também pode ser encontrado o edital. A taxa de inscrição é de R$126,00.

Para concorrer é necessário ser brasileiro nato, de ambos os sexos, ter menos de 36 anos de idade, no dia 01/01/21, ter concluído o curso ou estar em fase de conclusão para os concorrentes às vagas de âmbito nacional e ter concluído a Residência Médica, para as vagas de Medicina de âmbito regional, dentre outros requisitos previstos em Edital.

São diversas as habilitações da Medicina, para o concurso de âmbito nacional, como Cardiologia, Clínica Médica, Proctologia, Hematologia, Gastroenterologia, etc. As vagas de Medicina, em âmbito regional para Salvador, são para Endocrinologia/Metabologia e Gastroenterologia. Em Odontologia, no âmbito nacional, as vagas são para Endodontia, Patologia Bucal/Estomatologia e Prótese Dentária. Nas áreas de Apoio à Saúde, em âmbito nacional, as vagas são para Enfermagem e Farmácia.

Os candidatos serão submetidos a prova objetiva de conhecimentos profissionais, redação e exames complementares. Após a aprovação em todas as etapas do Concurso, os alunos realizarão o Curso de Formação de Oficiais (CFO), como Guardas-Marinhas, na cidade do Rio de Janeiro, com a duração de 31 semanas, após o qual serão promovidos a 1º Tenente. Durante o curso os candidatos receberão vencimentos brutos de R$9.070,00, além de alimentação, uniforme, assistência médico/odontológica/psicológica/social/religiosa.

Serviço:

Concurso Público de Nível Superior – Corpo de Saúde da Marinha

Inscrição: 09 a 23/03/20

Valor: R$ 126,00

Edital: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

Acompanhe-nos: www.facebook/ingressonamarinha; contato:[email protected] ou (71) 3507-3825.

Fonte: Marinha do Brasil