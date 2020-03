Município de Aracaju registra quarto caso suspeito de coronavírus

08/03/20 - 09:46:16

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju registra mais um caso suspeito do novo coronavírus (Covid-19). Um jovem estudante de 20 anos, que reside em Milão, chegou à capital nesta sexta-feira, dia 6, já apresentando febre, tosse e dor de garganta. Ele relatou durante o atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dona Sinhazinha que começou a ter os primeiros sintomas desde o dia 3 de março.

Da UBS, o usuário foi encaminhado para o Hospital Municipal Fernando Franco (Zona Sul), onde foi realizada a coleta para o teste viral. A amostra foi enviada ao LACEN do Estado de Sergipe na manhã deste sábado, dia 07, para pesquisa de vírus respiratórios e Influenza.

O paciente está sendo monitorado diariamente, juntamente com os contatos recentes.

Até então, Aracaju registrou quatro casos suspeitos do coronavírus: dois já descartados e os outros dois ainda sob investigação e monitoramento.

Segundo caso descartado

Também nesta sexta-feira, 6, uma terceira suspeita foi notificada, porém, já na tarde deste sábado, 7, foi descartado.

O caso era de um homem de 37 anos, que mora em Aracaju e chegou de Singapura no dia 3 de março com febre, tosse e cefaleia. No resultado dos testes realizados pelo Lavem, ele foi diagnosticado com Influenza tipo A.

O primeiro caso suspeito na Capital, de uma paciente de 37 anos, proveniente da Itália, foi descartado pelo MS na última quinta-feira, dia 5.

Na quinta-feira, 5, o município teve conhecimento de um segundo caso suspeito de coronavírus na capital, envolvendo uma jovem de 28 anos, que retornou à Aracaju depois de ter passado por vários países da Europa.