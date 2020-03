No dia internacional da mulher, um homem foi preso acusado de violentar a própria esposa

08/03/20 - 08:16:20

Policiais Militares do 7° Batalhão, lotados do povoado Brasília, em Lagarto, receberam uma denúncia no final da noite deste sábado (07) de que uma mulher teria sido agredida e violentada pelo próprio marido.

Após diligências, vítima e suspeito foram localizados e encaminhados à delegacia de Lagarto para as providências legais.

A vítima, foi encaminhada ao hospital de Lagarto, pelos militares, onde recebeu os devidos tratamentos.

As informações passadas pelos militares do 7º BPM são de que somente este ano, várias pessoas foram presas no município pela Lei Maria da Penha.

Com informações do subtenente Heliomardo Rezende, do 7º BPM