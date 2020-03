Peça teatral ‘O Futuro da Humanidade’ emociona público presente

08/03/20 - 08:48:47

A emoção tomou conta do público que prestigiou a peça teatral ‘O Futuro da Humanidade’, uma adaptação do livro homônimo do psiquiatra Augusto Cury, realizado no Teatro Atheneu na noite dessa quinta-feira, (5), pelos estudantes de medicina da turma 107 da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em parceria com a Sociedade Médica de Sergipe (Somese).

A peça teatral faz parte da matéria de Anatomia que tem como docente o médico e presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão e contou com a brilhante apresentação de bailarinos da Academia Sergipana de Ballet.

Cada espectador doou 2kg de alimento para ter acesso ao espetáculo que ao final, conseguiu arrecadar 700kg de alimento que foram destinados a Instituições de caridade que promovem trabalho voluntário no Estado, dentre as beneficiadas: Casa de Apoio Bom Samaritano, Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) e Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE).

Para o idealizador do projeto, o professor José Aderval Aragão, a cada edição da peça os alunos conseguem passar para os espectadores muita emoção e ensinamentos. “Esse é um momento de descontração e de muito trabalho para os alunos entenderem a questão da empatia com o próximo”, pontuou Dr. Aderval.

Segundo o professor de Anatomia, Danilo Ribeiro Guerra, foi um prazer enorme prestigiar seus alunos. “Os acompanhei nos últimos 15/20 dias que antecederam à peça e hoje deu para perceber que valeu a pena cada esforço porque a apresentaram lindamente e me emocionei inúmeras vezes”, destacou o professor.

O estudante do primeiro período de medicina da UFS, Gabriel Valentim, acredita que ter participado da peça teatral foi uma experiência incrível. “Foi importante porque saímos um pouco da teoria e da sala de aula para aprender na prática a questão da humanização e empatia”, conversou Gabriel.

A autônoma, Maria do Carmo de Santana Santos, sogra de uma das estudantes de medicina que participou do teatro enfatiza que a peça foi maravilhosa e que amou assistir. “Já acompanhei o espetáculo em outros momentos e acredito que é muito importante prestigiar os estudantes que farão a diferença no futuro”, falou a autônoma.

De acordo com a Presidente da honra da Associação dos Amigos da Oncologia (AMO), Conceição Balbino, uma das instituições beneficiadas com os alimentos arrecadados, os alunos e os dirigentes da Somese estão de parabéns por promoverem uma peça tão rica como essa. “Eles têm feito uma revolução com esse espetáculo porque abordam a questão da psicologia, psiquiatria e a humanização da medicina, levando uma reflexão sobre a questão social”, informou Conceição.

Uma das coordenadoras da Casa de Apoio Bom Samaritano, Maria de Fátima, outra instituição beneficiada com os alimentos arrecadados, agradeceu pela escolha da Instituição e afirma que esses alimentos serão muito bem-vindos. “Essa peça nos faz ver que futuramente teremos médicos maravilhosos”, proferiu Maria de Fátima.

A Presidente Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE), Neide dos Santos, instituição beneficiada com os alimentos arrecadados, ficou muito feliz e emocionada com a apresentação e parabenizou todos os envolvidos. “Agradeço, mais uma vez, a Dr. Aderval por nos escolher para a doação dos alimentos, pois eles serão uma grande ajuda para a nossa Instituição”, agradeceu Neide.

Dr. Lúcio Prado Dias, Presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames/Se), parabenizou o trabalho do professor Aderval que já acompanha há alguns anos, juntamente com seus alunos. “É uma grande satisfação poder presenciar e compartilhar desse grande momento de interação dos estudantes”, enfatizou Dr. Lúcio.

Matéria: Ascom Somese

Foto: Leonardo Vilas Boas