Ação do BPRP termina com prisão pela Leia Maria da Penha e apreensão de armas

09/03/20 - 10:54:21

Entre o sábado, 07, e o domingo, 08, militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha realizaram as prisões de três suspeitos por porte ilegal de arma de fogo, sendo que um dos indivíduos ainda incorreu no crime tráfico de drogas, recuperaram três motocicletas e um automóvel com restrição de roubo, apreendeu um veículo e prendeu um indivíduo que, no dia da mulher, agrediu fisicamente a própria companheira e outro que conduzia um automóvel roubado.

A primeira ocorrência registrada, foi no sábado, no início da madrugada, quando os militares do BPRp, após o recebimento de informações de populares, localizaram e recuperaram, no Loteamento Rosa do Oeste, no Eduardo Gomes, uma motocicleta, CG 150 Titan, placa policial IAN-0933, com restrição de roubo.

No Augusto Franco, na tarde do sábado, durante abordagem a pessoas em atitude suspeita, foi encontrado no carro de um dos abordados, posteriormente identificado como Hyago José Nascimento Cruz de Araújo, 27 anos, um revólver calibre .38 com 03 munições e mais 25 gramas de cocaína e uma bucha de maconha.

A segunda arma de fogo, um revólver calibre .38 com 05 munições, foi apreendido, no domingo, em poder de uma dupla, identificada como William Cristyan Silva Santana, 21 anos, e Gildo Moisés da Cruz Lima, 19 anos, que se deslocavam em uma motocicleta, Honda CG 150 Fan ESI de placa policial OEN-5294, pelo Conjunto João Alves, no município de Nossa Senhora do Socorro.

No 18 do Forte, os radiopatrulheiros localizaram e recuperaram a segunda motocicleta com restrição de roubo, após o recebimento de uma denúncia anônima que dava conta do local onde uma Honda Biz 125 ÉS, placa OEO-9483, que havia sido tomada de assalto a poucos instantes, teria sido colocada, militares do BPRp deslocaram-se até à localidade e após diversas incursões é uma varredura na região, encontraram o veículo e o conduziram a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

No dia internacional da mulher, os policiais do BPRp atenderam uma ocorrência de violência doméstica e efetuaram, no Bairro Cidade Nova, a prisão de Gabriel de Jesus Santos, 27 anos, que agrediu a esposa, após, segundo o próprio, ter feito uso de entorpecentes e de bebidas alcoólicas e ter expulsado a companheira e a filha, uma criança de colo, da própria da casa.

Maurício Neto Santos da Hora, 24 anos, foi preso, no Bairro Siqueira Campos, conduzindo uma Honda CG 125 de placa IAO-3142 com restrição de roubo.

O mesmo alegou que não sabia que a motocicleta era roubada e que estava indo comprar materiais de trabalho para sua borracharia.

Já no final da noite do domingo, Noenia Santos Cruz, 19 anos, foi detido por populares, em um posto de combustível, quando foi notado que o mesmo estava em Ford Fiesta Rocam de placa NVK-3304.

Os populares acionaram o CIOSP, que, de imediato, contatou uma viatura da Radiopatrulha, que chegou rapidamente ao local e tomou as demais medidas que o caso requeria e conduziu o suspeito e o carro roubado a Central de Flagrantes onde todas as demais medidas foram adotadas.

Informações e foto SD Oliveira Filho