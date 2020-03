Alese publica a convocação de mais aprovados no concurso público

09/03/20 - 16:15:56

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) publicou o ato de convocação de mais 10 aprovados no concurso público para o preenchimento de vagas em cargos efetivos do quadro de pessoal da Alese.

Foram 96 aprovados e, com este anúncio a gestão atual da Mesa Diretora completará 64 convocados. O concurso público em questão representa um marco histórico no mandato do presidente da Alese, deputado Luciano Bispo.

Foram convocados candidatos para o cargo de Analista Legislativo para a Área Técnico-Jurídica (especialidade Apoio Jurídico); Analista Legislativo para a Área Apoio Técnico ao Processo Legislativo (especialidade Processo Legislativo); Analista Legislativo para a Área Apoio Técnico Administrativo (especialidade Contabilidade).

Também houve convocação para Analista Legislativo para a Área Comunicação Social (especialidade Jornalismo); para Técnico Legislativo para a Área Apoio Técnico Administrativo, além para Técnico Legislativo para portador de necessidades especiais.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese