ASSEMBLEIA TERÁ PAUTA DE VOTAÇÃO NESTA QUARTA-FEIRA, DIZ LÍDER DO GOVERNO

09/03/20 - 16:57:08

O líder do governo do Estado na Assembleia Legislativa, deputado estadual Zezinho Sobral (Podemos), confirmou, nessa segunda-feira (9), que os parlamentares terão pauta de votação, na Sala de Comissões e em plenário. A pauta ainda não está definida, mas Sobral confirmou que não será muito extensa por conta do plenário compartilhado, já a partir desta terça-feira (10), com a Câmara Municipal de Aracaju (CMA).

“Existem alguns projetos que estão tramitando aqui na Casa que são solicitações do Governo, que forma pautados em 2019 e que nós estamos retomando agora. É a primeira sessão de votação efetivamente. Estamos definindo a pauta, alguns projetos estão sendo solicitados, temos resoluções internas do Poder, além propostas do Judiciário e do Ministério Público”, comentou o deputado.

Zezinho Sobral explicou que vai fazer uma pauta de votação mais “enxuta” para não comprometer o início dos trabalhos e que, na próxima semana, haverá uma pauta mais extensa. “Existe a possibilidade da gente negociar com os vereadores e tem a proposta do presidente de realizarmos as votações sempre às segundas-feiras”,

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese

Foto: Jadílson Simões