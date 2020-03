CHUVA VOLUMOSA DEVE ATINGIR O NORDESTE NOS PRÓXIMOS DIAS

09/03/20 - 13:23:55

Os próximos dias serão marcados por muita chuva na Região Nordeste devido à atuação da Zona de Convergência Intertropical e à circulação de ventos sobre o Brasil. Entre segunda e terça-feira, altos volumes devem ser observados principalmente sobre o Ceará, Maranhão, Bahia e Piauí, que terão dias com predomínio de céu bastante encoberto. A chuva forte e volumosa pode atingir inclusive as capitais desses três estados.

Por outro lado, a região de Sergipe e de Alagoas deve ter apenas chuva passageira nesta segunda-feira (9). Já entre o centro-leste dos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, inclusive nas capitais, o tempo fica firme e não chove. Na terça-feira (10), a tendência é de sol forte entre Aracaju e Maceió, enquanto Recife, João Pessoa e Natal, devem ter rápidas pancadas de chuva ao longo do dia.

Chuva começa a diminuir na quarta

A partir de quarta-feira (11), as áreas de instabilidade mais pesadas devem começar a perder força em boa parte da Região Nordeste, que volta a ter maiores períodos de sol, mas sempre com pancadas de chuva no decorrer do dia. Em boa parte da costa leste, a chuva deve ocorrer em forma de pancadas passageiras nos próximos dias.

Fonte Climatempo