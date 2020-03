Falta de vergonha na janela

09/03/20 - 07:55:33

A janela partidária, em vigor até o próximo dia 5, virou um descarado trampolim para os políticos pularem a cerca visando unicamente buscar vantagens pessoais que garantam suas reeleições. Ao ser criado, o principal objetivo deste dispositivo era permitir que o parlamentar em litígio com seu partido mudasse de endereço sem o risco de perder o mandato. Esperava-se, inclusive, que o suplicante batesse na porta de uma legenda com coloração ideológica parecida com a que estava deixando. Ledo engano de quem pensou assim. Foi-se o tempo em que o sujeito nascia e morria UDN ou PSD. Atualmente, a grande maioria dos vereadores em vias de pular a cerca partidária busca unicamente vantagens para garantir a própria reeleição, mesmo que a nova legenda tenha um programa partidário totalmente oposto a anterior. Portanto, é a falta de vergonha da classe política exposta cinicamente na janela partidária. Crendeuspai!

Homenagem a Déda

Instalada na Biblioteca Pública Epifânio Dória, em Aracaju, a Sala Marcelo Déda será inaugurada às 17h da próxima quarta-feira. Nela, o público encontrará documentos, livros, imagens, fotografias e vídeos que guardam relação com a vida e a carreira política do saudoso ex-governador de Sergipe. A inauguração ocorrerá justamente no dia em que, se vivo fosse, Déda completaria 60 anos de idade. Para facilitar a localização da Sala, o governo instalou na área externa da biblioteca um monumento artístico em homenagem ao político nascido em Simão Dias. Legal!

Avante em festa

Quem estará em Aracaju, quinta-feira próxima, será o presidente nacional do Avante, deputado federal Luís Tibé. Vem prestigiar a inauguração da sede do partido, localizada na rua Zaqueu Brandão. Presidente da legenda em Sergipe, Clóvis Silveira afirma que está montando uma chapa competitiva para disputar cadeiras na Câmara de Aracaju. Embora instalado há pouco tempo no estado, o Avante já conta com 25 diretórios municipais. Ah, bom!

Malas prontas

E o deputado federal Valdevan Noventa deixará o PSC na primeira oportunidade. Entrevistado pelo portal JLPolítica, o homem não escondeu a mágoa de André Moura, presidente do partido dos peixinhos. Valdevan afirma ter sido largado às traças durante a campanha eleitoral, e que jamais foi convidado para uma reunião do PSC. Noventa também aproveitou a entrevista para se dizer inocente da acusação de compra de votos e jurou, de pés juntos, que defende mais os interesses de Sergipe do que os de São Paulo. Então, tá!

Novo governista

Sem partido há um bom tempo, o prefeito de Estância, Gilson Andrade, resolveu se filiar ao PSD do governador Belivaldo Chagas. Convidado pelo deputado federal pessedista Fábio Mitidieri, o gestor estanciano anunciou a filiação no último final de semana. Agora, ele terá que administrar a convivência com a vice Adriana Leite (PSC). Esposa do ex-prefeito e empresário Ivan Leite (PSC), a moça faz oposição ao governo estadual. Marminino!

Ninho em polvorosa

E no ninho tucano tá voado penas pra todos os lados. O responsável pelo pega pra capá é o vereador Manoel Marcos, que reclamou publicamente da desorganização do partido. Desde então, o PSDB está agitado. Em nota, a direção tucana acusa o vereador de cuspir no prato que comeu, numa insinuação que a porta da rua é a serventia da casa. Aliás, o vereador parece ter entendido o recado, pois disse que já foi convidado para se filiar nos PSD, PDT, PP e Republicano. Misericórdia!

Apostam nas chuvas

Vejam o que a colega Thais Bezerra publicou no Jornal da Cidade: “Os adversários do prefeito e candidato à reeleição Edvaldo Nogueira (sem partido) torcem que chuvas fortes desabem sobre Aracaju. Eles acreditam que os danos causados pelos temporais derrubarão a popularidade do gestor. Além das chuvas, os pré-candidatos também rezam para que, quando o aguaceiro cair, a maré esteja altíssima visando impedir o escoamento das águas. Só falta a estes prefeituráveis usarem como jingle de campanha a famosa música Súplica Cearense, do saudoso Luiz Gonzaga”. Homem, vote!

Prefeitura culpada

A única culpada pelo transporte clandestino de passageiros em Aracaju é a prefeitura. O elevado preço das passagens de ônibus e a ausência de uma política definida para o setor estimulam a pirataria. Enquanto a prefeitura não exigir das empresas que prestem um serviço de qualidade com preços razoáveis, o aracajuano continuará colocando a vida em risco para trafegar em veículos caindo aos pedaços e dirigidos sabe-se lá por quem. Uma lástima!

Boca de siri

Por que será que o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita, não disse nadica de nada sobre a recusa do PT em aceitá-lo como filiado? Falastrão como é, esperava-se que o moço tivesse colocado a boca no trombone, afirmando que, a exemplo dele, o ex-presidente Lula, líder maior do PT, também já esteve preso sob a acusação de ter metido a mão grande no dinheiro público. Alguém sabe o motivo do silêncio de Sukita? Vixe!

Rogai por eles

Como dizem as colunistas sociais, a classe política sergipana de A a Z prestigiou, ontem, a concorrida procissão de Senhor dos Passos, em São Cristóvão.

Durante todo o percurso, os políticos mantiveram um olho no santo e o outro nos eleitores, vistos por eles como “gado” em fase de engorda para ser “abatido” nas eleições de 2020. Ê boi!

Mundo da lua

A Lua será a grande estrela no céu nesta segunda-feira. Nosso único satélite natural estará em seu ponto mais próximo da Terra e em sua fase mais luminosa: a da Lua cheia. E às 16h desta segunda, pouco antes de o grande astro surgir no céu, a maré estará cheia, devendo alcançar os 2.18 metros no rio Sergipe. São dois imperdíveis espetáculos da natureza.

Recorte de jornal

