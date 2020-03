FREI PAULISTANO VENCE E O CONFIANÇA É DERROTADO NA 6ª RODADA DA COPA NORDESTE

09/03/20 - 07:00:07

Os clubes sergipanos entraram em campo neste fim de semana pela Copa do Nordeste na sexta rodada da competição. A equipe do Freipaulistano recebeu o América de Natal e o Confiança enfrentou o Bahia. Destaque para a vitória do Freipaulistano por 1×0.

O gol foi marcado pelo atacante Luan, aos 27 minutos do primeiro tempo. A partida aconteceu no estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo na região agreste de Sergipe. O confronto teve boas oportunidades para as duas equipes. Na etapa inicial os donos da casa foram mais intensos e surpreenderam por vários momentos a equipe do Rio Grande do Norte. Essa foi a primeira vitória do Freipaulistano na Copa do Nordeste.

Já, o Confiança perdeu a primeira partida na Copa do Nordeste e da atual temporada. O confronto aconteceu na arena Fonte Nova, em Salvador. O único gol do jogo foi contra e marcado pelo zagueiro Mancini. Mesmo com a derrota o clube azulino segue na liderança de grupo B, com 13 pontos.

Na próxima rodada o Confiança enfrenta o CRB, às 18 horas, na arena Batistão. O jogo será no sábado (14/03). O FreiPaulistano joga no domingo (15/03) contra o CSA, no estádio Rei Pelé, às 18 horas.

Fonte e foto FSF