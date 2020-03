Disponibilizado novo Whatsapp sobre dúvidas do Coronavírus

09/03/20 - 12:33:24

O governo do Estado disponibiliza a partir desta segunda-feira, 9, novo número de Whatsapp (79) 9 8877- 8489 para a população tirar dúvidas sobre o Coronavírus (Covid-19). As dúvidas e orientações serão repassadas de segunda a sexta- feira, das 7h às 17h.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que a troca de número foi necessária após o contato anterior ter sido clonado. Ainda de acordo com a SES, apenas mensagens de texto serão respondidas diante do grande fluxo, com isso, as pessoas não devem nem ligar e nem mandar áudios. O tempo de resposta vai depender da demanda. Há, ainda, o contato da Ouvidoria Geral do SUS, 136, para sanar dúvidas.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, essas ferramentas são de substancial importância, sobretudo, para combater as Fake News. “Estamos disponibilizando o Whatsapp para fornecer as informações corretas e divulgar dicas de prevenção para a população”, disse o secretário.