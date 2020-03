Jefferson Lima do PT participa do Ato à favor dos direitos das mulheres

09/03/20 - 05:58:12

O presidente municipal do PT, Jefferson Lima, em comemoração ao Dia Internacional de Luta das Mulheres, 8, participou da atividade realizada nos Arcos da Orla de Atalaia. A ação foi protagonizada diante das pautas à favor dos direitos das mulheres e para o fortalecimento de uma sociedade justa e igualitária.

A manifestação contou a presença de mulheres e lideranças dos movimentos feministas. Além de Jefferson, o evento contou também com a vice-governadora Eliane Aquino, Larissa Carvalho do setorial de mulheres do PT, deputado estadual Iran Barbosa, Márcio Macedo, Conceição Vieira, sindicatos de algumas categorias, além de movimentos sociais e comunitários.

Algumas das bandeiras levantadas foram a violência contra a mulher, o feminicídio, o combate à pobreza e a luta pela igualdade de direitos trabalhistas.

A concentração começou por volta das 09h, em meio as manifestações e gritos de “Marielle vive”, “Silenciadas Nunca Mais”, placas e cartazes trazidos no protesto apontavam principalmente contra o governo Bolsonaro.

Por Vinícius Andrade, assessoria de Jefferson Lima