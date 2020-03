MAGISTÉRIO ESTADUAL FARÁ VIGÍLIA EM FRENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESTA TERÇA, 10

09/03/20 - 15:34:22

Nesta terça-feira (10), a partir das 7h30, o SINTESE realiza vigília em frente ao Tribunal de Justiça. Os professores e professoras da rede estadual vão acompanhar o julgamento da ação judicial movida pelo sindicato contra o Estado que exige o reajuste do piso de 2016.

A primeira sessão do Pleno do Tribunal de Justiça que trataria do assunto foi em 23 de janeiro de 2019, o julgamento não ocorreu e só agora quase 14 meses depois volta à pauta do judiciário sergipano.

Essa é uma das ações que o SINTESE impetrou desde que o governo do Estado descumpriu a lei do piso e não a implementou o reajuste na carreira (nos anos de 2012, 2015, 2016, 2017 e 2018), desde então o SINTESE tem travado uma batalha política e jurídica. E uma destas ações vai a julgamento nesta terça.

“Mais uma vez estaremos no Tribunal de Justiça para acompanhar este julgamento, pois entendemos que a nossa disputa também é feita no campo jurídico. Nossa expectativa é que os desembargadores sergipanos reafirmem a decisão do Supremo Tribunal Federal de que o reajuste do piso é aplicado na carreira”, afirma o vice-presidente do SINTESE, Roberto Silva dos Santos.

Para o sindicato é fundamental que os professores e professoras da rede estadual da ativa e aposentados participem da vigília.

Informações e foto Sintese