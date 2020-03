Prazo para permissionários regularizarem débitos é estendido por 60 dias

09/03/20 - 15:54:31

A Prefeitura de Aracaju prorrogou, por mais 60 dias, o prazo para os permissionários que tenham interesse em regularizar sua situação financeira junto à Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), por meio do Programa de Regularização de Débitos Vencidos não Tributários. Lançada por meio da Resolução Nº 2, de 9 de dezembro de 2019, a negociação passa a acontecer até o dia 10 de maio e contempla dívidas vencidas até dez de dezembro do ano passado.

De acordo com as informações repassadas anteriormente pela Diretoria Administrativa e Financeira da Emsurb, há a redução de 100% dos juros e multas para os permissionários que optarem pelo pagamento à vista. Já na modalidade a prazo, a dedução será de 80% e o pagamento deverá ser efetuado em duas parcelas mensais, iguais e sucessivas.

“Posteriormente a adesão do programa, caso não haja a quitação do débito no prazo estabelecido, o mesmo retorna ao valor de origem, com juros e multas”, alerta o diretor Clóves Trindade.

Nos últimos dias, Antônio Ribeiro compareceu à sede da empresa municipal para fazer a sua adesão ao programa. “Acredito que a negociação é boa para ambas as partes e com as condições que foram oferecidas pude colocar em dia a vida financeira junto à empresa”, declarou o permissionário.

Adesão

Para outros esclarecimentos ou realizar a adesão do Programa de Regularização de Débitos Vencidos não Tributários, os interessados devem dirigir-se ao setor de Arrecadação da Emsurb, localizado no Parque Augusto Franco (Sementeira), ou contatar o órgão pelo telefone (79) 3021-9910.