Secretaria de Justiça entrega pistolas para novos policiais penais

09/03/20 - 13:07:13

O equipamento trará mais proteção no trabalho dos servidores

A Secretaria de Justiça e Defesa do Consumidor (Sejuc) realizou na manhã dessa segunda-feira, 9, a entrega armamentos para os profissionais do sistema prisional de Sergipe. No evento, foram entregues pistolas ponto 40 da marca Taurus. Os equipamentos foram entregues aos novos servidores que entraram no último concurso público.

“Entregar as armas aos novos concursados é um avanço para categoria, que até pouco tempo atrás não tinha nem porte de arma. Hoje, todos os policiais penais em exercício, além de ter o porte pessoal, tem a sua arma de fogo.” destaca Cristiano Barreto.

Os policiais penais receberão um treinamento de montagem e desmontagem de armas para lidar com o novo armamento. “Eles já passaram pela capacitação e já são habilitados a não só operar uma pistola, mas também os diversos armamentos que são utilizados no sistema prisional. Vamos agora incluir uma oficina para aperfeiçoar a montagem e desmontagem e vamos realizar os disparos para testar a arma”, explicou Delmário Magalhães, diretor da Egesp.

Com essas novas armas, os policiais penais ficarão mais seguros no desempenho da sua função, dentro e fora das unidades prisionais. “É um instrumento que vai trazer uma maior segurança para podermos exercer um trabalho com mais segurança e prestar um serviço maior para a população”, disse Leila Nunes, policial penal.

Vale destacar também a colaboração da Polícia Federal, que contribuiu com a isenção da taxa que seria paga para emitir certificados de arma de fogo. “Na oportunidade, agradecemos a sensibilidade por parte da Polícia Federal, que reconheceu a isenção do recolhimento da taxa da emissão de certificado de arma de fogo para os policiais penais, que são integrantes da área de segurança pública. Esse entendimento possibilitou que no dia de hoje nós entregássemos novas armas aos servidores que entraram no último concurso”, finalizou Cristiano Barreto.

Fonte e foto assessoria