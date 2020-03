Trânsito das avenidas em obras continua com interdições nesta segunda-feira, 9

09/03/20 - 06:24:15

Devido às obras de infraestrutura dos corredores de mobilidade, a Prefeitura de Aracaju informa que o trânsito das avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco, José Carlos Silva, Mário Jorge e Barão de Maruim continua com interdições nesta segunda-feira, dia 9.

Para organizar o trânsito e orientar os condutores, os agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) estarão nos locais em obras.

Corredor Hermes Fontes

As obras deste corredor continuam com frentes de trabalho nas avenidas Hermes Fontes, Adélia Franco e José Carlos Silva. Na Hermes Fontes, a primeira frente está concentrada no sentido Norte (Orlando Dantas/Centro) da via, no trecho entre o cruzamento com a Praça da Bandeira e a rua Euclides Paes Mendonça; um binário para a circulação dos veículos está montado no sentido contrário (Centro/Orlando Dantas). A outra frente está no sentido Sul, no trecho entre a rua Leopoldo Mesquita e a rotatória do Sinhazinha; com binário no sentido contrário (Orlando Dantas/Centro).

Na Adélia Franco, há um novo binário montado no sentido Sul (Centro/DIA) da via, no trecho entre o cruzamento com a avenida Marieta Leite e o retorno próximo à avenida Deputado Sílvio Teixeira. A frente de trabalho que, atualmente, está concentrada na Adélia Franco, no sentido Norte (Orlando Dantas/Centro), nas imediações do Palácio do Governo de Sergipe, está avançando e foi ampliada. Por isso, o novo binário foi feito para garantir a trafegabilidade dos veículos.

Já na avenida José Carlos Silva, uma frente está concentrada no sentido Sul, entre a rotatória de acesso ao conjunto Orlando Dantas e o cruzamento com a rua João Batista Machado. No sentido Norte, há um binário para a circulação dos veículos. A outra frente está no sentido Norte, no trecho entre o retorno próximo à rua I e o Terminal DIA. No sentido Sul, o trânsito funciona em sistema de binário.

Corredor Augusto Franco

A obra deste corredor já está em fase de conclusão. No sentido Norte, continua o serviço de construção da nova ciclovia da avenida Augusto Franco, no trecho entre o cruzamento com a avenida Nestor Sampaio e a Gonçalo Rollemberg Leite. No sentido Sul, as equipes estão trabalhando na recuperação do meio-fio, no trecho entre o cruzamento com a rua Mariano Salmeiron e a avenida Tancredo Neves.

Já na avenida Francisco José da Fonseca, mais conhecida como Gasoduto, que também integra esse corredor, as equipes estão trabalhando na limpeza do canteiro central para a construção da nova ciclovia; também sem impactos no trânsito.

Avenida Mário Jorge de Menezes

As equipes estarão concentradas no recapeamento do trecho compreendido entre o cruzamento com as ruas Atalaia e Iolando Vieira de Melo, e na fresagem da rua Atalaia. Haverá também escavações em alguns trechos da rua Gervásio de Araújo Souza. Esses serviços deixarão o trânsito em meia pista nessas vias.

Avenida Barão de Maruim

Essa frente de trabalho atuará no recapeamento do trecho compreendido entre o cruzamento com a avenida Pedro Calazans e rua Lagarto e na fresagem do asfalto antigo no trecho entre o cruzamento com a rua Itabaiana e a avenida Ivo do Prado.

AAN