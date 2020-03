TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 20ª REGIÃO REALIZA LEILÃO NESTA TERÇA-FEIRA

09/03/20 - 06:07:32

Evento vai contar com 102 lotes de bens penhorados em processos trabalhistas.

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) realizará, na próxima terça-feira, 10/3, às 8h30, o 32º Leilão Unificado da Justiça do trabalho em Sergipe.

O leilão, conduzido pela Lance Leilões, contará com 102 lotes de bens penhorados em processos trabalhistas. Os valores dos bens variam de R$ 9 mil a R$ 4 milhões e incluem automóveis (carros; caminhões; ônibus), terrenos, imóveis, sapatos, aparelhos de ar-condicionado, entre outros. O valor arrecadado com a venda dos bens será utilizado para efetuar o pagamento de execuções trabalhistas.

No dia 10, a arrematação ocorrerá na forma presencial e, a partir do dia seguinte, de forma eletrônica (on-line). Para o caso de participação do leilão na modalidade presencial, o interessado deve fazer o cadastro no dia e no local da realização do evento, devendo apresentar Carteira de Identidade e CPF, ou procuração.

O leilão acontecerá no Auditório do TRT20 (prédio amarelo, térreo), situado à Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n°, Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE.

Para informações sobre o 32º Leilão Unificado do TRT20, acesse o Edital.