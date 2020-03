Trote Legal cria espaço de leitura em centros oncológicos

09/03/20 - 15:07:58

A Uninassau disponibilizará caixas para doação de livros em Aracaju

Promover alegria e solidariedade através da leitura é o objetivo do Trote Legal 2020.1 da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju. No próximo dia 13 de março, a ação de responsabilidade social da Instituição, vai arrecadar livros infantis que serão destinados a criação de espaços de leitura em centros oncológicos pediátricos da capital sergipana. O projeto conta com a participação de docentes e colaboradores do centro universitário

A coordenadora do Pedagogia da UNINASSAU, Niraildes Machado, observou que é de grande importância a realização da ação. “Para nós, o projeto de responsabilidade social além de envolver os alunos em prol da ajuda ao próximo, conecta toda a sociedade, já que todos os interessados poderão fazer suas doações”, explica. A professora ainda ressalta que a turma que mais arrecadar receberá como premiação chaveiros personalizados do curso e certificado de reconhecimento como turma socialmente responsável.

Para a coleta, será colocada uma caixa personalizada da UNINASSAU na própria unidade, outra na livraria Escariz, localizada no Shopping Jardins, e parceira da Instituição de Ensino Superior. Ainda serão inseridas caixas em mais quatro postos da cidade, além de empresas parceiras e envolvidas no projeto.

Por Suzy Guimarães